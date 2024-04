Berliner Staatsoper und Staatskapelle ehren Barenboim

Berlin (MH) – Doppelte Auszeichnung für Daniel Barenboim: Die Berliner Staatsoper Unter den Linden verleiht ihrem langjährigen ehemaligen Generalmusikdirektor die Ehrenmitgliedschaft, und die Staatskapelle Berlin ernennt den 81-Jährigen zum Ehrenchefdirigenten. Entsprechende Urkunden sollen ihm zeitnah feierlich übergeben werden, teilte das Haus am Freitag mit.

Barenboim sei einer der größten Musiker unserer Zeit, erklärte Intendant Matthias Schulz. Was der Dirigent nicht nur für die Staatskapelle, sondern auch die Institution Staatsoper, die Stadt Berlin und die Musikwelt geleistet hat, sei mehr als beeindruckend. "Als Generalmusikdirektor hat er sich immer für die Verbindung von Oper und Konzert gleichermaßen eingesetzt, hat sich für das Zusammenwirken dieser künstlerischen Bereiche stark gemacht", sagte Schulz. Die Oper und das Orchester dankten Barenboim "für die gemeinsame Zeit, den gemeinsamen Weg und eine gemeinsame Geschichte, deren Bedeutung wohl erst nach und nach richtig erfasst werden wird".

Die Geste dieser zweifachen Auszeichnung erfülle ihn mit Glück und Dankbarkeit, erklärte Barenboim. Insbesondere der Titel des Ehrenchefdirigenten ehre und rühre ihn sehr. "Über 30 Jahre war die Staatsoper Unter den Linden meine musikalische Heimat, die Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle Berlin meine musikalische Familie. Gemeinsam haben wir in Berlin sowie auf den Podien dieser Welt musikalische Sternstunden in Oper und Konzert erlebt."

Barenboim prägte die Berliner Staatsoper und die Staatskapelle von 1992 bis zu seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen Anfang 2023. In dieser Zeit hat er rund 760 Musiktheatervorstellungen in Oper und Ballett sowie mehr als 850 Konzerte dirigiert. Unter den Aufführungen waren mehr als 450 gemeinsame Auftritte bei Gastspielen in weltweit 90 Opernhäusern und Konzertsälen.

Die Staatskapelle Berlin verleiht den Titel "Ehrenchefdirigent" zum ersten Mal in ihrer 450-jährigen Geschichte. Zuvor hat das Orchester Otmar Suitner, Pierre Boulez und Zubin Mehta zu "Ehrendirigenten" ernannt.

