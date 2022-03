Dirigent Petrenko will Arbeit in Russland aussetzen

Dresden/Berlin (MH) – Der russische Dirigent Vasily Petrenko will wegen des Krieges in der Ukraine seine Arbeit in seinem Heimatland aussetzen. "Die historischen und kulturellen Beziehungen zwischen dem russischen und dem ukrainischen Volk, auf die ich stolz bin, können niemals als Rechtfertigung für die russische Invasion herangezogen werden", sagte er laut einer Mitteilung der Dresdner Philharmonie vom Mittwoch. Am Wochenende dirigiert der 45-Jährige zwei Konzerte des Orchesters. Dabei wolle er sich jeweils zu Beginn auch an das Publikum richten.

"Die Tragödie, die sich in der Ukraine abspielt, ist bereits eines der größten moralischen Versagen und humanitären Katastrophen unseres Jahrhunderts", erklärte Petrenko, der auch Chefdirigent des Royal Philharmonic Orchestra London ist. "Als Reaktion auf diese schrecklichen Ereignisse habe ich beschlossen, meine Arbeit in Russland auszusetzen, einschließlich aller zukünftigen Verpflichtungen als künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Symphonieorchesters Russlands 'Evgeni Svetlanov', bis der Frieden wiederhergestellt ist." Er glaube an die Förderung von Freundschaft und Verständnis über alle Grenzen hinweg, betonte der Dirigent und fügte hinzu: "Der Frieden muss so schnell wie möglich wiederhergestellt werden."

(wa)

