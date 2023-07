Landestheater Linz verlängert mit Intendant Schneider

Linz/Berlin (MH) – Hermann Schneider bleibt drei weitere Jahre Intendant des Landestheaters Linz. Der Aufsichtsrat der OÖ Theater und Orchester GmbH verlängerte den Vertrag des gebürtigen Kölners am Montag bis 2029, wie der Aufsichtsratsvorsitzende, Landeshauptmann Thomas Stelzer, bekanntgab. Schneider leitet das Haus mit Musiktheater und Schauspiel seit 2016.

In seiner bisherigen Amtszeit habe der Intendant dem Landestheater seine Prägung mitgegeben, sagte Stelzer. "Der Anspruch, neue künstlerische Wege zu gehen, verleiht unserem Landestheater so ganz eigene, charakteristische Handschrift." Der Publikumszuspruch bestätige den eingeschlagenen Weg.

Schneider bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Die Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, den 'Turnaround', der uns heuer beim Publikum nach Corona gelungen ist, zu verstetigen", erklärte er. Nun ließen sich auch Projekte auf längere Sicht, etwa bei Koproduktionen, wieder planen.

Das Landestheater Linz ist eine der größten Kultureinrichtungen Österreichs und das größte Theater im Bundesland Oberösterreich. Es verfügt über drei Spielstätten. Das Große Haus wurde 1803 als Landständisches Theater eröffnet. 1957 kamen die Kammerspiele an der Promenade hinzu. 2013 erhielt das Landestheater das Musiktheater am Volksgarten, in dem seither Oper und Operette, Ballett sowie die neugegründete Musicalsparte und das Bruckner Orchester Linz spielen.

