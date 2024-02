Dresdner Philharmonie: Dingstad wird neuer Dramaturg

Dresden/Berlin (MH) – Die künstlerische Planung der Dresdner Philharmonie liegt ab sofort maßgeblich in den Händen von Christopher Dingstad. Der gebürtige Norweger übernimmt die Nachfolge von Matthias Greß, der das Orchester auf eigenen Wunsch verlasse, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Dingstad gelte als international erfahrener und erfolgreicher Künstlermanager. Zuletzt war er als Senior Artist Manager bei Raab & Böhm in Wien tätig. Er freue sich, in das Team von Intendantin Frauke Roth einzutreten und gemeinsam mit seinen neuen Kollegen "die Zukunft dieses besonderen Klangkörpers in dieser bedeutenden Musikstadt mitzugestalten", sagte er.

Aufgewachsen außerhalb von Oslo hat Dingstad Cello und Kulturverwaltung studiert. Danach arbeitete er als Business Manager für Thomas Hampson in New York sowie als Künstlermanager bei den Agenturen Harrison Parrott in London und München sowie CAMI Music in Berlin.

