Gatti wird Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle

Dresden/Berlin (MH) – Daniele Gatti (61) wird neuer Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) und der italienische Musiker unterzeichneten am Mittwoch den entsprechenden Vertrag. Danach beginnt die Amtszeit am 1. August 2024 und dauert sechs Jahre. Gatti folgt auf Christian Thielemann, dessen Vertrag im Juli 2024 nach dann zwölf Jahren endet.

Der neue Chefdirigent stehe dafür, das Spitzenniveau der Staatskapelle weiterhin zu pflegen und Menschen im Opernhaus der Landeshauptstadt zu begeistern und zu berühren, sagte Klepsch. "Der Charakter und die Schätze des sächsischen Klangkörpers sind bei ihm in guten Händen, zugleich wird er neue Akzente und programmatische Entwicklungen anstoßen."

Für Gatti als neuen Chefdirigenten hatten die Musiker des Orchesters votiert. Sein Debüt bei der Staatskapelle hatte Gatti im Februar 2000 gegeben. "Es war ein musikalisches Einvernehmen, wie ich es selten erlebt habe, und der Startschuss zu einer künstlerischen Beziehung, die sich über die Jahre sowohl in Dresden als auch auf Gastspielen in aller Welt weiter intensiviert hat", erklärte der Dirigent.

1961 in Mailand geboren, wo er auch studierte, ist Gatti heute Musikdirektor des Orchestra Mozart, Künstlerischer Berater des Mahler Chamber Orchestra und Chefdirigent des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Er war Musikdirektor des Teatro dell’Opera in Rom, Chefdirigent des Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam und zuvor in ähnlicher Funktion bei Institutionen wie der Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Orchestre national de France, dem Royal Opera House in London, dem Teatro Comunale di Bologna und dem Opernhaus Zürich tätig. Zudem arbeitet er regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Orchestra Filarmonica della Scala.

Neben dem neuen Chefdirigenten präsentierte Klepsch eine neue Orchesterdirektorin für die Sächsische Staatskapelle. Annekatrin Fojuth übernimmt den Posten zur Spielzeit 2024/25, zum Amtsantritt der künftigen Semperoper-Intendantin Nora Schmid. Fojuth folgt auf Adrian Jones. Sie kommt in gleicher Position von der Staatskapelle Berlin. "Ich bin mir sicher, dass sie sich mit großer Hingabe dieser Aufgabe widmen wird und somit das zukünftige Leitungsteam der Semperoper hervorragend ergänzt", sagte Schmid.

(wa)

