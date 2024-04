Thielemann zum Wiener Ehren-Philharmoniker ernannt

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Philharmoniker haben den Dirigenten Christian Thielemann zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Das teilte das Orchester am Mittwoch mit. "Mit Christian Thielemann verbindet uns seit vielen Jahren eine tiefe künstlerische Partnerschaft vor allem im symphonischen Bereich", erklärte Orchestervorstand Daniel Froschauer. "Er zählt zu den philharmonischen Dirigenten, die dem Orchester besonders nahestehen."

Der gebürtige Berliner Thielemann ist den Wiener Philharmonikern seit dem Jahr 2000 musikalisch eng verbunden. Der 65-Jährige dirigiert das Orchester regelmäßig in Abonnementkonzerten im Wiener Musikverein, bei den Salzburger Festspielen sowie auf Tourneen in Japan, China, Europa und den USA. Zweimal stand er beim Neujahrskonzert am Pult – 2019 und 2024.

Nach einer Referenz-Einspielung aller Symphonien Ludwig van Beethovens begannen die Philharmoniker und Thielemann während der Pandemie, die Symphonien von Anton Bruckner aufzunehmen. Zum 200. Geburtstag des Komponisten 2024 wurde dieser zum ersten Mal in der Aufnahmegeschichte des Orchesters komplette Zyklus (elf Symphonien) veröffentlicht.

