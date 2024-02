Geschäftsführender Koordinator für Staatstheater Wiesbaden

Wiesbaden/Berlin (MH) – Nach dem Weggang von Intendant Uwe Eric Laufenberg bekommt das Hessische Staatstheater Wiesbaden einen Geschäftsführenden Koordinator. In der neugeschaffenen Position unterstützt Jack Kurfess ab sofort die Direktion des Hauses, wie Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) am Donnerstag mitteilte. Der gebürtige Stuttgarter werde bis zum Ende der Saison 2023/24 Ansprechpartner in allen Belangen des laufenden Spielbetriebs sein.

Kurfess blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitender Position in Kulturbetrieben zurück. Zuletzt wirkte er als kaufmännischer Direktor der Hamburger Eltphilharmonie. "Er ist ein ausgewiesener Kenner der Theaterwelt und wird entscheidend dazu beitragen, die Situation am Staatstheater zu stabilisieren", sagte Gremmels. Gemeinsame Priorität sei es, für das Publikum und die Belegschaft den Spielbetrieb bis zum Saisonende zu sichern. Hinsichtlich der einmonatigen Maifestspiele befinde man sich gemeinsam mit der Stadt Wiesbaden "in engen und konstruktiven Gesprächen und Abstimmungen mit den künstlerischen Spartenleitungen, dem Personalrat und dem Geschäftsführenden Direktor".

Der studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Kurfess soll sich umgehend einen Überblick über die aktuelle Situation im Staatstheater verschaffen. "Ich hoffe einen Beitrag dazu leisten zu können, dass die Beschäftigten künftig nicht weiteren Belastungssituationen ausgesetzt sind und die künstlerischen Darbietungen wieder im Vordergrund stehen", betonte er.

Am Staatstheater Wiesbaden herrschte seit mehr als einem Jahr Streit zwischen Laufenberg und dem Geschäftsführenden Direktor Holger von Berg. Die Träger des Hauses – das Land Hessen zu 52 Prozent und die Stadt Wiesbaden zu 48 Prozent – standen dabei hinter von Berg. Nach einem Gespräch mit dem neuen Kunstminister Gremmels Ende Januar trat der Intendant mit sofortiger Wirkung zurück. Ab der Spielzeit 2024/25 übernehmen Dorothea Hartmann und Beate Heine als Doppelspitze seine Nachfolge.

