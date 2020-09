Wiener Staatsoper präsentiert 23. "Eisernen Vorhang"

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Staatsoper hat am Montag ihren 23. "Eisernen Vorhang" vorgestellt. Für die Spielzeit 2020/21 wählte die Jury das Großbild "Queen B (Mary J. Blige)" der US-amerikanischen Künstlerin Carrie Mae Weems aus. Die Zuschauer blicken vor und nach den Vorstellungen auf ein riesiges Foto der R&B-Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Mary J. Blige. Das 176 Quadratmeter große Bild wird mit Magneten an der Brandschutzwand der Opernbühne befestigt.

Mit dem temporären "Eisernen Vorhang" verwandelt der Kunstverein "museum in progress" seit 1998 die Brandschutzwand der Wiener Staatsoper in einen Ausstellungsraum. Für jeweils eine Saison waren bisher Arbeiten von Künstlern wie Kara Walker, Giulio Paolini, Cy Twombly, Tauba Auerbach, John Baldessari und zuletzt Martha Jungwirth zu sehen. In diesem Jahr wird zusätzlich eine limitierte und signierte Edition von Carrie Mae Weems präsentiert. Deren Verkauf soll der Fortsetzung der Ausstellungsreihe zugutekommen.

(wa)

