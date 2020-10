Neue Leitung für Leipziger Mendelssohn-Stiftung

Leipzig/Berlin (MH) – Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung und das Mendelssohn-Haus in Leipzig bekommen eine neue Leitung: Präsidentin der Stiftung wird ab sofort die Pianistin Elena Bashkirova, teilte die Institution am Mittwoch mit. Der Posten war seit dem Tod des damaligen Präsidenten Kurt Masur Ende 2015 unbesetzt. Geschäftsführender Vorstand der Stiftung und Direktor des Mendelssohn-Hauses wird Patrick Schmeing. Der bisherige Geschäftsführer der Bundeskunsthalle in Bonn übernimmt am 1. April 2021 die Nachfolge von Jürgen Ernst, der dann nach 27 Jahren in den Ruhestand geht.

Mit Bashkirova und Schmeing habe man zwei herausragende Persönlichkeiten des internationalen Musik- und Kulturlebens gewonnen, die sich in idealer Weise ergänzten, erklärte der Vorsitzende der Mendelssohn-Stiftung, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). "Elena Bashkirova als bekannte Künstlerin und virtuose Pianistin und Patrick Schmeing als erfolgreicher Kulturmanager, der sowohl in der Musik als auch in der bildenden Kunst seit vielen Jahren zu Hause ist."

Die russische Pianistin Baskirova ist als Solistin, Liedbegleiterin und Ensemblemusikerin sowie als Programmgestalterin aktiv. 1998 gründete sie das Jerusalem International Chamber Music Festival und 2012 ein jährliches Partnerprogramm beim Kammermusikfestival "Intonations" im Jüdischen Museum Berlin. Der Diplom-Kaufmann und Kulturmanager Schmeing war von 2010 bis 2018 Geschäftsführer des Gürzenich-Orchesters Köln. Unter seiner Leitung hat das Orchester bereits nach kurzer Zeit die Zahl der Konzertbesucher auf über 100.000 und die Gesamtauslastung auf über 90 Prozent pro Jahr gesteigert.

Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung ist Trägerin des Mendelssohn-Hauses Leipzig, wo der Komponist, Dirigent und Pianist lebte, arbeitete und 1847 verstarb. Das Mendelssohn-Haus ist Zentrum der wissenschaftlichen und musealen Pflege des Erbes Felix Mendelssohn Bartholdys und vermittelt dessen Werk und Wirkungsgeschichte in seiner einzigartigen Sammlung sowie in Ausstellungen und Konzerten am authentischen Ort.

