Chavaz designierter Generalintendant in Magdeburg

Magdeburg/Berlin (MH) – Der Schweizer Regisseur Julien Chavaz soll neuer Generalintendant am Theater Magdeburg werden. Über seine Ernennung entscheide der Stadtrat am Donnerstag in geheimer Abstimmung, teilte das Theater am Mittwoch mit. Chavaz würde ab August 2022 die Nachfolge von Karen Stone übernehmen, die das Haus seit 2009 leitet.

Der 1982 in Bern geborene Regisseur wurde für seine Inszenierungen von zeitgenössischen Opern- und Musiktheaterwerken bekannt. Derzeit ist er Intendant der Nouvel Opéra Fribourg (NOF) in der Schweiz. Unter seiner Leitung wurden Produktionen in Zusammenarbeit mit der Opéra Comique in Paris, der Opera Zuid in Maastricht und der Irish National Opera in Dublin entwickelt.

(wa)

