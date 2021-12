Die 3 Tenöre – Das Weihnachtskonzert

Donnerstag, 24. Dezember 2021 / 20:15 – 21:35 Uhr

3sat

Musik (Österreich 1999) Erstmals lud Startenor Plácido Domingo seine beiden kongenialen Kollegen Luciano Pavarotti und José Carreras am Vorabend des Weihnachtsfests 1999 nach Wien ein, um gemeinsam die Wiener Weihnachtsstimmung in die ganze Welt zu tragen. "Christmas in Vienna" mit den drei Tenören, eine Premiere im Wiener Konzerthaus.

Begleitet wurden die 3 Tenöre von den Wiener Symphonikern unter der bewährten Leitung von Steven Mercurio und den Gumpoldskirchner Spatzen. Zu hören sein waren Hits unter den Weihnachtsliedern wie "White Christmas", "Jingle Bells", "Feliz Navidad" und "Stille Nacht", sowie Wiegenlieder von Johannes Brahms und Richard Strauss.

Das Konzertprogramm im Überblick:

Christmas Ouverture (Luca Logi)

Un Nuevo Siglo (Plácido Domingo Jr.)

Adeste Fidelis (J.F. Wade)

Cantique de Noël (Adolphe Adam)

Pregaria – Lo cant de l’anima a la Verge (Fermin Maria Alvarez)

Ave Maria (Vittoriano Benvenuti und Luciano Pavarotti)

Wiegenlied (Johannes Brahms)

Children of Christmas (Plácido Domingo Jr.)

La virgen lava panales (Traditional from Spain)

I’ll be home for Christmas (Kim Cannon / Walter Kent / Ram Buck)

Tu scendi dalle stelle (Alfonso Maria Di Liguori)

Carol of the drum (Katherine Davis)

Medley: White Christmas (Irving Berlin), Let it snow (Jule Styne / Sammy Cahn)

Oh Tannenbaum

Ay! Para Navidad (Servio Villar)

Dormi o Bambino (Traditional from Poland)

Winter Wonderland (Felix Bernard / Richard Smith)

Wiegenlied (Richard Strauss)

Sleigh Ride (Leroy Anderson / Mitchell Parish)

Susani (Traditional from Germany)

Happy Christmas – War is over (John Lennon / Yoko Ono)

Jingle Bells (James Pierpont)

Amazing Grace (John Newton)

Feliz Navidad (José Feliciano)

Stille Nacht (Franz X.Gruber / Mohr)

(pt/MH)

Das Konzert ist auch in der ➜ 3sat-Mediathek zu sehen (verfügbar in D / A / CH bis 23.01.2022).

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright