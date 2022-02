Marta Gardolińska wird Erste Gastdirigentin in Barcelona

Barcelona/Berlin (MH) – Das Auditori de Barcelona hat Marta Gardolińska zur Ersten Gastdirigentin des Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) ernannt. Die Polin übernehme den Posten im September 2022, teilte das Haus am Mittwoch mit. Ihr Vertrag läuft über zwei Jahre. Pro Saison soll sie mindestens drei Wochen mit dem Orchester arbeiten.

Gardolińska hat im vergangenen April beim OBC debütiert. "Talent, Rastlosigkeit, Ehrlichkeit und Kreativität bei der Entwicklung künstlerischer Vorschläge" seien Attribute der 34-Jährigen, erklärte der Direktor des Auditori, Robert Brufau. Die Dirigentin selbst hob den offenen Ansatz des OBC-Programmteams hervor. "Das erlaubt mir, einige mutige Repertoireentscheidungen zu treffen, Musik aus meiner Heimat Polen mitzubringen, aber auch das Schaffen einiger katalonischer Komponisten kennenzulernen."

Die in Warschau geborene Gardolińska wurde 2021 zur Musikdirektorin der Opéra national de Lorraine im französischen Nancy ernannt. Zuvor wirkte sie von 2018 bis 2020 als Young Conductor in Association beim Bournemouth Symphony Orchestra. In der Saison 2019/20 debütierte sie beim Los Angeles Philharmonic, mit dem sie seitdem regelmäßig zusammenarbeitet.

(wa)

