Richard Wagner: Überraschende Einblicke in das Leben des umstrittenen Komponisten

Richard Wagner polarisiert und fasziniert gleichermaßen. Andreas Jacob, Rektor der Folkwang Universität der Künste in Essen, hat sich mit dem umstrittenen Komponisten beschäftigt und liefert überraschende Einblicke in dessen Leben. Der neue Band „Wagner. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ beantwortet kurzweilig und informativ Fragen wie: Warum behauptete Richard Wagner, er habe keine Opern geschrieben? Was war seine peinliche Jugendsünde? Hat er den Heavy Metal erfunden? Und welche Beziehung hatte Wagner zu Frauen, zu Tieren und zum Nationalsozialismus?

Andreas Jacob gibt einen fundierten Überblick über Wagners Leben und Werk. Unterhaltsam erzählt er Anekdoten über die Bayreuther Festspiele sowie die Familie des Komponisten und wirft einen Blick auf die Wagner-Rezeption von Thomas Mann bis zu Loriot, Woody Allen und der Augsburger Puppenkiste.

Autor:

Professor Andreas Jacob wurde 1967 in Nürnberg geboren. Studium der Kirchenmusik, Musikwissenschaft, Philosophie und Psychologie in Essen, Stuttgart, Bochum und Bonn. Nach Lehrtätigkeiten an verschiedenen Hochschulen und Universitäten ist er seit 2017 Rektor der Folkwang Universität der Künste in Essen. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen über die Musik und Musikanschauung vom Barock bis zur Gegenwart.

