Volksoper Wien: Neuer Musikdirektor Glassberg tritt an

Wien/Berlin (MH) – Ben Glassberg ist neuer Musikdirektor der Volksoper Wien. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, hat der Brite den Posten mit dem 1. Januar übernommen. Er folgt auf Omer Meir Wellber, der nach einem Jahr seinen Rückzug "aus persönlichen Gründen" erklärt hatte. Der in London geborene Glassberg war von Wellber als Erster Gastdirigent an die Volksoper geholt worden.

Glassberg, der in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, ist Musikdirektor der Opéra de Rouen Normandie und ehemaliger Gastdirigent des Orchestre National de Lyon. Von 2019 – 2021 war er Chefdirigent der Glyndebourne Tor. An der Volksoper Wien leitet er in dieser Saison unter anderem die Premieren von "West Side Story" und "Die lustige Witwe".

"Ben und die Volksoper sind in vielerlei Hinsicht wie geschaffen füreinander", erklärte Intendantin Lotte de Beer. "Sein breites Repertoire, das vom Musical bis zu Richard Wagner reicht – mit allem, was dazwischen liegt -, ist eine ideale Ergänzung zu den verschiedenen Genres, die wir in diesem Haus aufführen. Beim Musizieren ist er sowohl akribisch anspruchsvoll in jedem noch so kleinem Detail als auch mutig in seinem frischen und gewagten Ansatz."

