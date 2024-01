Luzerner Theater zieht mehr Besucher an

Luzern/Berlin (MH) – Das Luzerner Theater hat in der Saison 2022/23 insgesamt 87.754 Besucher angezogen. Die Gäste erlebten 338 Vorstellungen und 351 Vermittlungsprojekte, teilte das Haus am Montag mit. In der Spielzeit davor waren es 68.227 Menschen bei 308 Veranstaltungen. Die durchschnittliche Auslastung lag bei rund 70 Prozent (Vorjahr: 67,73 Prozent).

Die Opernsparte bot in der letzten Spielzeit neun Neuproduktionen, darunter waren zwei Schweizer Erstaufführungen und eine Uraufführung. Zu den 94 Vorstellungen kamen 21.974 Besucher (2021/22: 69 Vorstellungen und 14.976 Besucher).

Der Besucheranteil von Abonnenten und Mitgliedern des Theaterclubs Luzern ging von 25,29 Prozent im Vorjahr auf 17,52 Prozent zurück. Im Bereich Oper sank die Zahl der Abo-Besucher von 4.728 auf 2.976. Demgegenüber wurden 18.998 Einzelkarten verkauft, 2021/22 waren es 10.248.

Das Luzerner Theater ist ein Mehrspartenhaus mit Oper, Schauspiel, Tanz sowie Kinder- und Jugendtheater. Intendantin ist seit Sommer 2021 die gebürtige Stuttgarterin Ina Karr.

