Polar Music Prize 2024 geht an Esa-Pekka Salonen

Stockholm/Berlin (MH) – Der Polar Music Prize 2024 geht an den finnischen Dirigenten und Komponisten Esa-Pekka Salonen sowie an den US-amerikanischen Musikproduzenten und Musiker Nile Rodgers. Beide seien Wegbereiter und Innovatoren der klassischen und zeitgenössischen Musik, erklärte Kuratoriumsmitglied und Geschäftsführerin Marie Ledin am Dienstag. Die Preise werden am 21. Mai in Stockholm überreicht.

Salonens "künstlerische Neugier, Kreativität und seine vorausschauende Herangehensweise an das Komponieren und Dirigieren ebnen den Weg in die klassische Musik", hieß es in der Begründung. "Er ist ein Meister des Tons, der Klang und Emotion perfekt ausbalanciert, um Musik zu produzieren und zu leiten, die den Zuhörer tief berührt."

Der Polar Music Prize wird seit 1992 jährlich an einen klassischen Künstler und einen Popmusiker vergeben. Er wurde 1989 von Stig Anderson, dem ehemaligen Manager der schwedischen Pop-Gruppe ABBA, gestiftet. Die Königliche Schwedische Musikakademie verwaltet den Preis und bestimmt die Jury.

Die Auszeichnung gilt als inoffizieller Nobelpreis für Musik und ist mit jeweils einer Million schwedischen Kronen (rund 89.456 Euro) dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Nikolaus Harnoncourt, Isaac Stern, Renée Fleming, Anne-Sophie Mutter, das Ensemble intercontemporain und zuletzt Arvo Pärt.

